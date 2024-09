Lavori sul ponte di Santa Trinita per la sostituzione di un tratto di ringhiera danneggiato

L’ufficio Gestione Sicurezza stradale del Comune di Livorno ha programmato per i prossimi giorni l’intervento di sostituzione di un tratto della ringhiera lato ovest del ponte di Santa Trinita, danneggiato qualche mese fa da un pullman finito fuori corsia.

Il posizionamento della ringhiera richiederà per qualche ora la presenza sul ponte di un mezzo meccanico. La circolazione lungo via della Cinta Esterna sarà mantenuta in entrambe le direzioni, utilizzando una sola corsia del ponte con senso unico alternato regolato da movieri.

L’intervento sarà eseguito mercoledì 25 o, in caso di maltempo, giovedì 26 settembre, dopo le ore 9 del mattino ed entro le ore 16, per evitare il picco di traffico che in via della Cinta Esterna si registra intorno alle ore 8.30.

I successivi lavori di fissaggio e rifinitura del parapetto saranno eseguiti dal piano sottostante senza ulteriori disagi per la circolazione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa