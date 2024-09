La rete regionale dei servizi per il lavoro e le politiche attive continua a estendersi. Nei prossimi giorni anche a Montespertoli entrerà in funzione uno sportello decentrato dell’Agenzia toscana per l’impiego. L’inaugurazione è in programma giovedì 26 settembre alle 12 presso il Ciaf in via Sonnino 13. Saranno presenti l’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini e il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

Fonte: Regione Toscana