Alluvione, Tozzi (FdI): "Il sistema di allarme meteo va rivisto"

“Esprimo tutta la mia solidarietà alle popolazioni colpite la notte scorsa da un violento nubifragio tra Livorno e Pisa. I drammatici fatti di queste ore confermano l’importanza della Commissione d’Inchiesta sull’Alluvione in particolare del lavoro di approfondimento che dovrà essere tenuto di conto per le future politiche di messa in sicurezza del territorio.