Informazione di servizio: giovedì 26 settembre 2024, per la migrazione in cloud della suite Sicr@web in uso al Comune di Empoli, ci sarà la sospensione di alcuni servizi digitali. Dalle 14 del 26 settembre fino alle 12 del 27 settembre, per i cittadini, saranno disabilitati i servizi di istanze online legate ai servizi scolastici e all'accesso agli atti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa