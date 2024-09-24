Consiglio comunale a Montopoli, si parla anche di scuola e bilancio

A Montopoli il prossimo Consiglio Comunale si terrà giovedì 26 settembre 19, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, per la discussione dei punti riportati all'odg:
- COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
- DIMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI ANDREA MARINO, PAOLO MORETTI E MICHAEL CANTARELLA - SURROGA
- APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2024
- SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 11 SETTEMBRE 2024 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026.VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42,COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”
- VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000.
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023, AI SENSI DEL DLGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
- PROPOSTA ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI”
- PROPOSTA ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO EX SCOLASTICO ESISTENTE”
- MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “PER UN'ALTRA MONTOPOLI” IN DATA 09/09/2024 PROT. 15201 AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE SULLA AUMENTATA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO”
Sarà possibile seguire la diretta streaming del consiglio a questo link
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