Consiglio comunale a Montopoli, si parla anche di scuola e bilancio

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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A Montopoli il prossimo Consiglio Comunale si terrà giovedì 26 settembre 19, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, per la discussione dei punti riportati all'odg:

  1. COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
  2. DIMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI ANDREA MARINO, PAOLO MORETTI E MICHAEL CANTARELLA - SURROGA
  3. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2024
  4. SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
  5. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 11 SETTEMBRE 2024 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026.VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42,COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”
  6. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000.
  7. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2023, AI SENSI DEL DLGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
  8. PROPOSTA ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEI CENTRI STORICI”
  9. PROPOSTA ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO EX SCOLASTICO ESISTENTE”
  10. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “PER UN'ALTRA MONTOPOLI” IN DATA 09/09/2024 PROT. 15201 AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE SULLA AUMENTATA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO”

Sarà possibile seguire la diretta streaming del consiglio a questo link



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