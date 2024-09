Disabilità, a Pisa il Festival 'Storie in movimento'

Dal 27 al 29 settembre la città di Pisa ospita “Storie in movimento, il Festival”. Una tre giorni all'insegna della condivisione e dell'ascolto attraverso un ciclo di proiezioni, concerti e con il ritorno del museo itinerante di Storie in Movimento. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Gambacorti alla presenza di Giulia Gambini, assessore alla disabilità del Comune di Pisa, Sandro del Rosso, dell’Associazione Italiana Persone Down di Pisa, Alberto Grilli, della Cooperativa Sociale Il Simbolo, e Antonio Capellupo del Cineclub Arsenale.

“Il Festival “Storie in movimento” – dichiara l’assessore alla disabilità del Comune di Pisa, Giulia Gambini – rientra all’interno di un progetto molto più ampio, “Decidere da soli”, che vede il patrocinio del Comune di Pisa e che ha quale finalità quella di promuovere, sviluppare e favorire l'autodeterminazione delle persone con disabilità. Attraverso le molte attività ed eventi che saranno proposti questo fine settimana a Pisa, si potrà comprendere quelle che sono le difficoltà che quotidianamente vivono le altre persone. Solo mettendosi realmente nei panni degli altri si è infatti capaci di capire fino in fondo quella che è la loro realtà, prendendone coscienza e sviluppando una visione più inclusiva della nostra società. Si parla molto di “barriere architettoniche”, ma esistono anche “barriere culturali” e le esperienze che verranno proposte in questa tre giorni consentiranno di lavorare proprio su questo tipo di barriere”.

L’evento fa parte del ciclo di iniziative inserite all’interno del progetto “Decidere da Soli”, nato con l'obiettivo di favorire l'autodeterminazione e la partecipazione attiva dei minori con sD/BES nelle decisioni che riguardano la loro vita e si propone di contrastare le pratiche di esclusione e stereotipizzazione spesso presenti dei vari contesti in cui le persone con sD/BES si trovano inserite.

Vincitore del bando "Tutti Inclusi!" lanciato da Impresa Sociale Con i Bambini, il avrà una durata di 3 anni, ciascuno dei quali toccherà quattro tematiche principali: sostegno alla comunità educante che prevede attività mirate a fornire supporto alle famiglie e ai docenti nell'implementazione di percorsi personalizzati per i minori con BES; inclusione nella vita sociale e scolastica, che prevede un programma articolato di attività, tra cui sport, cucina interculturale e agricoltura sociale, finalizzato a favorire l'inclusione attiva dei minori con sD/BES nel tessuto sociale del territorio; supporto ai siblings, laboratori e colloqui dedicati ai fratelli e sorelle dei minori con sD/BES, volti a fornire sostegno psicologico e promuovere la consapevolezza e l'empowerment; promozione del protagonismo dei minori con sD/BES: attività di formazione e autorappresentanza per i giovani protagonisti del progetto, al fine di far emergere i loro punti di vista e promuovere il rispetto dei loro diritti.

Il progetto vede come soggetto capofila L’A.I.P.D. Pisa APS-ETS e coinvolge vari partner del territorio, a partire da Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa, quali enti patrocinanti, Alfea Cinematografica, Alzaia soc. coop. sociale, Asd Eppur Si Muove, Ass.ne Amref Fdu Toscana ODV, Camminamenti soc. coop. sociale Cineclub Arsenale, CUS Pisa, Il Simbolo soc. coop. sociale, l'associazione culturale Re-Play e varie scuole di ordine e grado del comune di Pisa (I.C. Gamerra, I.C. Tongiorgi, I.C. Niccolò Pisano e l'istituto di istruzione superiore E.Santoni), ciascuno con un ruolo specifico nell'implementazione delle attività previste.

Il programma del Festival

27 Settembre:

- h 15.00-22.00 Evento Storie in Movimento Sala Sammartino Arsenale

- h 18.00-20.00 Proiezione della serie "Involontaria" ed incontro con l'attore Loris Fabiani e l'ideatore della serie Ugo Vivone Cinema Arsenale

- h 21.00-23.00 Concerto GIOVANNI TI AMO Circolo Caracol

28 Settembre:

- h 9.30-22.00 Evento Storie in Movimento Sala Sammartino Arsenale

- h 18.00-20.00 Proiezione film "Gloria!" ed incontro con l'attrice Veronica Lucchesi Cinema Arsenale

- h 21.00-23.00 Concerto SETHU Circolo Caracol

29 Settembre:

- h 9.30-22.00 Evento Storie in Movimento Sala Sammartino Arsenale

- h 11.30 Brunch Caracol

- h 14.00-15.00 Spettacolo "Quella meraviglia di Alice" Circolo Caracol

- h 16.00-18.00 Proiezione film "Glass Boy" ed incontro con il regista Samuele Rossi Cinema Arsenale

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa