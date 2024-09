Maltempo, il bilancio di Marradi: "2 milioni di euro per la messa in sicurezza e 5-6 per la ricostruzione"

Marradi fa il bilancio delle conseguenze del maltempo che ha provocato un centinaio di frane, causando difficoltà alla viabilità e disagi alla popolazione.

“Per gli interventi di somma urgenza serviranno oltre 2 milioni di euro, per la ricostruzione altri 5-6 milioni” afferma il sindaco Tommaso Triberti.

Oggi risultano ancora totalmente chiuse due strade pubbliche (erano 8 ma 6 sono state riaperte parzialmente), ma la viabilità è ancora difficoltosa.

E' stata riaperta la SP 302 verso Brisighella-Faenza. Ancora bloccata la linea ferroviaria Faentina verso Faenza, a tempo indeterminato. Trenitalia ha attivato bus sostitutivi dei treni.

“Trenitalia ha attivato i servizi sostitutivi e si sono creati subito i primi disagi per insufficienza di mezzi che hanno lasciato a piedi molti studenti che vanno a studiare a Faenza” afferma il sindaco. “Abbiamo sollecitato più mezzi perché ai danni dell’alluvione dobbiamo cercare soluzione in tempi brevi ma alla disorganizzazione del servizio non ci possiamo adeguare”.

Tra le zone più colpite quella di Lutirano.

"Alcune frane sono più semplici da risolvere altre invece richiedono interventi molto più complessi e i tempi si prevedono più lunghi: è il caso delle strade di Bulbana e Grisigliano ad esempio, dove i danni sono più consistenti" spiega il sindaco Tommaso Triberti.

"Da giorni siamo al lavoro ininterrottamente per liberare le strade dagli smottamenti, mettere in sicurezza il territorio. Ringrazio la Protezione civile, le associazioni e i tanti volontari impegnati nel sostegno alla popolazione. Viste le previsioni che nelle prossime ore danno ancora piogge, invito tutti alla massima prudenza".

Fonte: Comune di Marradi - Ufficio Stampa