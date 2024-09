No al Ddl Sicurezza: presidio di protesta a Firenze davanti alla Prefettura

Domani mercoledì 25 settembre a Firenze è in programma un presidio davanti alla Prefettura in via Cavour alle 17:30 per contrastare il Ddl sicurezza, che è stato già approvato alla Camera e a breve sarà discusso in Senato. Presìdi contro il Ddl Scurezza sono in programma sempre domani davanti alle Prefetture in Toscana e davanti al Senato a Roma.

L’iniziativa è organizzata da Cgil e hanno già assicurato la partecipazione, al momento, Anpi, Arci, Libera, Legambiente, Cospe, Florence Must Act, Udu, Donne Insieme per la pace, Anelli Mancanti, IParticipate, Associazione Arturo, L'Altro Diritto, Mediterranea Firenze, Madri Fuori, Oxfam, Arcobaleno, Nosotras, Associazione senegalesi di Firenze

Il presidio si propone di combattere un provvedimento che intende togliere alle persone la possibilità di esprimere dissenso e vuole introdurre il carcere, oltre che per le donne in gravidanza o con figli entro un anno di età, per chi occupa spazi, limitando così le mobilitazioni sia sindacali sia sociali sia per i diritti. Il presidio dirà inoltre un forte “no” all’impronta securitaria e a quella di criminalizzazione verso i migranti ispirate dal Ddl

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze