Sherry e Timothy, due americani innamorati di Pontedera

La storia di Sherry Graham Hillard e di suo marito Timothy Hillard si lega a doppio filo col territorio. A Pontedera hanno trovato nel giovane Lorenzo Vannozzi un "gancio" per l'aiuto con la lingua italiana e da lì è nata una amicizia profonda con la famiglia, presente oggi all'incontro che si è svolto col sindaco di Pontedera Matteo Franconi nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli. Assieme ai due coniugi americani c'erano infatti anche Bianca Vannozzi, Alberto Boldrini, Maria Boldrini ed Elisabetta Rofi.

Un legame talmente stretto quello di Sherry e Timothy con Pontedera tanto da far giungere in queste settimane in città anche la madre di lui, Sue Zimmerman e il compagno Don Zimmerman.

"Siamo veramente contenti - hanno detto Sherry e Timothy - ogni volta che siamo venuti a Pontedera abbiamo trovato persone ospitali e calorose. È una città accogliente e dove si riescono ad apprezzare la mentalità aperta e l'attenzione per la cultura".

Il sindaco Franconi ha consegnato ai due coniugi statunitensi una riproduzione di Palazzo Pretorio, sottolineando, nel corso del suo intervento, le caratteristiche di Pontedera "Città operosa e che sa offrire opportunità importanti". "Una Pontedera - ha aggiunto il sindaco - che sa fare comunità aperta, mettendo a disposizione spazi di convivenza e visioni di futuro".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa