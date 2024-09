Vacanze d’autunno a Vipiteno, in Alta Valle Isarco

È iniziata la stagione autunnale e vi sono luoghi dove è davvero bellissimo e particolare trascorrere una vacanza. Un esempio è rappresentato dalla Alta Valle Isarco, (Wipptal in tedesco), la valle che si estende da Brennero fino a Ponte Gardena,

L’Alta Valle Isarco è una destinazione turistica gettonatissima sia in estate che in inverno, per motivazioni diverse, ma vale la pena scoprirla anche durante i mesi autunnali perché, grazie al clima piacevolissimo, ai profumi e al foliage, può offrire sensazioni e panorami particolarmente suggestivi.

Durante i mesi autunnali sono possibili moltissime attività e inoltre è possibile godersi le tante località della valle in un momento in cui c’è minore affollamento turistico; tutto è più calmo e silenzioso, a misura d’uomo.

L’autunno può anche essere il periodo ideale per una vacanza romantica, breve o lunga che sia.

Dove soggiornare in Alta Valle Isarco?

Un’idea che possiamo darvi per la vostra vacanza autunnale in Alto Adige è quella di soggiornare in questo hotel con ristorante stellato; è lo Stafler Hotel di Campo di Trens a due passi da Vipiteno. Si tratta di un 4 stelle che si distingue per la sua offerta wellness di prim’ordine e per la sua offerta enogastronomica; riguardo a quest’ultimo punto si ricorda che lo Stafler mette a disposizione dei suoi ospiti sia un raffinato ristorante gourmet gestito dal celebre che stellato Peter Girtler, sia la Gasthofstube, con una cucina caratterizzata da sapori più rustici.

Una visita a Vipiteno

Dal vostro hotel nella deliziosa Campo di Trens si può raggiungere Vipiteno in circa 10-15 minuti. È ovviamente una visita imperdibile perché Vipiteno è uno dei più luminosi gioielli dell’Alto Adige. Non è certo un caso che da diversi anni sia stata inserita nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”.

È una splendida località alpina ubicata a 950 m s.l.m. ed è dominata a ovest dal Monte Cavallo (Rosskopf), a nord-est dalla Cima Gallina (Hühnerspiel) e a sud dalla Cima di Stilves. Gli impianti del comprensorio escursionistico-sciistico del paese si trovano sulle pendici del Monte Cavallo.

Sono molte le cose che vale la pena di scoprire a Vipiteno, caratterizzata da un centro storico davvero affascinante.

Fra gli highlights si ricordano la Torre delle Dodici, la Chiesa di Santo Spirito, la Parrocchiale di Nostra Signora della Palude, il Municipio (bellissima è la Sala del Consiglio) ecc.

Vipiteno tra l’altro è una città particolarmente attiva e in ogni stagione dell’anno vengono organizzati eventi di vario tipo, come per esempio i mercati settimanali del martedì e del venerdì che si tengono da aprile a ottobre.

Le attività da fare in Alto Valle Isarco

Durante la stagione autunnale è possibile praticare moltissime e piacevoli attività; fra le più comuni si ricordano in particolare l’escursionismo, il ciclismo e la mountain bike; la rete escursionistica e quella ciclistica sono infatti piuttosto estese e ci sono sentieri e percorsi per ogni grado di difficoltà

È possibile anche praticare il golf; a soli 10 km dal vostro albergo, per esempio, si trova il Golf Club Vipiteno.

In 20 minuti circa potete anche recarvi in Val di Vizze, al maneggio Bacherhof e prendere lezioni di equitazione.

I più temerari possono anche praticare il parapendio grazie al club di parapendio Jochroppn di Ridanna.

Non dimenticate infine che partendo dal vostro hotel potete raggiungere con l’auto in tempi piuttosto rapidi località interessanti come per esempio Bressanone, Chiusa, Brunico, Castelrotto, Ortisei e tante altre ancora.