Puliamo il mondo ad Arnovecchio, per l'ambiente e per la pace

Torna Puliamo il Mondo con un appuntamento autunnale organizzato in collaborazione tra Legambiente e i Consorzi di bonifica della Toscana (ANBI) nel comprensorio del Medio Valdarno. L’appuntamento è per il 28 settembre a Empoli in località Arnovecchio (punto di ritrovo all’incrocio tra Via Arnovecchio e Via Piano dell’Isola, ore 9,30), dove Legambiente Toscana, Circolo Legambiente Empolese Valdelsa, ed ANBI terranno una pulizia dei fossi e dell’area intorno alle cave. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

‘Puliamo il mondo’ è l’edizione italiana di ‘Clean up the World’ e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali uniti dall’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il proprio territorio, partecipando volontariamente alle campagne di pulizia. Anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’ si avvale del patrocinio della Regione Toscana.

“Per noi è un vero piacere suggellare la collaborazione coi Consorzi di Bonifica della nostra regione co-organizzando un evento speciale della nostra campagna regina; – dichiara Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana – perché con Puliamo il Mondo dimostriamo quanto è importante la partecipazione attiva della cittadinanza, sia in termini culturali e pedagogici che sul piano strettamente operativo, nel contrasto al degrado e alle varie tipologie d’inquinamento”.

«Si rinnova la collaborazione tra Anbi Toscana e Legambiente e questa volta con un'iniziativa particolarmente significativa, in un territorio dove i Consorzi di Bonifica stanno da anni operando in maniera virtuosa per la sistemazione idraulica e per l'ambiente – ha dichiarato Marco Bottino, presidente di Anbi Toscana -. L’area di Arnovecchio è particolarmente significativa perché lì dovrebbe sorgere, una volta finanziato, un invaso con lo scopo di irrigare ma anche di contenimento delle acque e come parco pubblico. Continua la collaborazione con le amministrazioni comunali, in questo caso con il Comune di Empoli, che sta supportando molto il lavoro dei Consorzi di Bonifica».

A livello nazionale, la Toscana si conferma tra le regioni con maggior numero di adesioni raccolte. Il motto di quest’anno è “Per un clima di pace!” per auspicare la necessità del cessate il fuoco e la vicinanza alle vittime dei tanti conflitti in corso alle porte dell’Europa. Il calendario degli eventi è consultabile sul sito www.puliamoilmondo.it

Fonte: Legambiente - Ufficio Stampa