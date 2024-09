Sospeso temporaneamente il ricevimento libero con Mantellassi

Per tre settimane a partire da giovedì 26 settembre, il ricevimento libero del sindaco Alessio Mantellassi sarà sospeso per impegni istituzionali. Primo giovedì utile, il 17 ottobre, sempre in orario dalle 10 alle 12, al primo piano del palazzo comunale di via del Papa, 41.

La pagina dedicata al ricevimento pubblico settimanale del sindaco è consultabile sul sito internet del Comune di Empoli al link: https://bit.ly/4bjctGK

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa