Taglio della vegetazione e lavori sul reticolo idraulico: gli interventi a Fucecchio

Ammonta a 970 mila euro il totale degli interventi realizzati, e in corso di realizzazione, da parte del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno sul territorio di Fucecchio. Si tratta principalmente di lavori di taglio della vegetazione e di interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Nello specifico, il taglio della vegetazione ha riguardato i corsi d’acqua che scorrono lungo il reticolo di competenza del Consorzio, la vegetazione lungo il corso dell’Arno e alcuni tagli aggiuntivi sulle sommità degli argini. Interventi che vengono realizzati in due momenti: un primo taglio nel periodo primaverile ed un secondo nel periodo autunnale.

Passando invece alla messa in sicurezza idraulica, nel corso del 2024 il Consorzio ha realizzato vari interventi sui corsi d’acqua presenti nel territorio di Fucecchio per la messa in sicurezza del reticolo idraulico. A questi si sono aggiunti gli interventi di urgenza a seguito dell’alluvione del mese di novembre 2023, che hanno interessato in particolare il Rio di Fucecchio.

Nei prossimi mesi, fino a fine anno, il Consorzio sarà dunque impegnato nel secondo taglio della vegetazione e nella conclusione delle opere di sicurezza idraulica sul reticolo. A questi si aggiungeranno altri interventi, attualmente in corso di progettazione, che riguardano nello specifico l’adeguamento della cassa Val di Nebbia e Barbugiano, la realizzazione di un by-pass sul Rio Macone in località San Pierino, l’adeguamento funzionale della cassa delle Botteghe e la realizzazione delle casse sul Rio di Fucecchio e sul Rio Vallebuia.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro portato avanti fino ad ora sul territorio di Fucecchio - commenta il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli -. Dopo gli interventi calendarizzati per il periodo primaverile, proseguiremo nei prossimi mesi con ulteriori opere che interesseranno il reticolo idraulico: stiamo lavorando per un’azione di più ampio respiro, con la progettazione di opere che aumentino la sicurezza dell’area. Si tratta in gran parte di casse d’espansione come quelle di Val di Nebbia, sul Rio di Fucecchio, e Botteghe. Con l’attenzione necessaria per un'area di grande delicatezza idraulica come questa”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa