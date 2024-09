Basket Empoli, l'Use Computer Gross all'esame Virtus Siena

Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana si alza la palla a due sul nuovo campionato di serie B interregionale. In questa prima fase tutta toscana la prima a pararsi di fronte all’Use Computer Gross sarà la Virtus Siena.

Coach Luca Valentino non vede l’ora. “Iniziamo finalmente questo nuovo campionato dopo settimane di preparazione – attacca – in questa prima fase c'è stata grande disponibilità del gruppo in campo e grande carico di lavoro atletico. Un lavoro fatto con l’obiettivo di cercare di instradare subito le idee e l'identità che vogliamo avere quest'anno in campo e soprattutto inserire i ragazzi giovani alla prima esperienza in una squadra senior. Siamo consci della pazienza che servirà vista l'inesperienza, ma sono convinto che cresceranno già all'interno della prima fase come hanno fatto i loro compagni nella passata stagione”.

Il tecnico passa poi a parlare dell’avversario. “Troviamo una Virtus Siena che ha cambiato guida tecnica – prosegue - e creato un ottimo roster andando ad inserire Zocca, Gianoli, Braccagni e Joksimovic, giocatori di grandissimo talento offensivo. I nuovi sono affiancati dal nucleo già formato lo scorso anno che li ha visti praticamente sempre in cima alla classifica della prima fase. Insomma, iniziamo subito con un cliente non facile e ci teniamo a far bene per iniziare al meglio davanti ai nostri tifosi”. Col via del campionato si riaccendono anche i motori del tifo. Il ‘sesto uomo’ è pronto infatti a fare ancora una volta la sua parte sulle tribune per dare il proprio, importante contributo alla squadra.

La partita sarà trasmessa in diretta Youtube sul canale ufficiale Usebasket.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa