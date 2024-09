Due nuovi fontanelli a Monterappoli e Marcignana

Due nuovi fontanelli arrivano nel territorio di Empoli. Come già annunciato all'interno della manovra Empoli 100 giorni, legato alla manovra di bilancio approvata il 29 luglio 2024 in Consiglio comunale, sono state approvate due convenzioni con Acque Spa per la previsione dei due nuovi impianti di diffusione di Acqua Buona, subito da bere. Si troveranno a Marcignana, nel parcheggio pubblico di via Val d'Elsa, e nella frazione collinare di Monterappoli, in via Pier della Vigna. Come da convenzione, la partecipazione al finanziamento dell'amministrazione comunale riguarda il 50% dell'importo (serviranno 50mila euro cadauno, Iva esclusa). Secondo la convenzione, Acque si farà carico della realizzazione del fontanello a due bocche e del manufatto che lo ospita. L'amministrazione comunale gestirà gli altri oneri e il ripristino in caso di atti vandalici.

QUANTA ACQUA OGNI ANNO - Dai cinque fontanelli funzionanti a Empoli nel 2023, dati alla mano, sono stati erogati 1.929.600 litri di acqua buona da bere subito, permesso la riduzione di 51,5 tonnellate di plastica che non sono state riversate nell’ambiente procurando ulteriori danni che sembrano non avere fine, permesso il risparmio 118,3 tonnellate di CO2 e 102,9 tonnellate di petrolio con un risparmio economico per le famiglie di 405.216 euro. Questo è il ‘mestiere’ di un fontanello ed ecco perchè la scelta di attivarne altri.

LA MAPPA DEI FONTANELLI – Il primo fontanello di acqua ad alta qualità in città fu realizzato nel 2008, nei pressi dello stadio Castellani, in via della Maratona che nel 2021 fu sottoposto a un completo rinnovamento della parte impiantistica. Successivamente nel corso degli anni si sono poi aggiunti i fontanelli di Santa Maria (in via Pio La Torre), Ponte a Elsa (via dell'Osteria Bianca), e nel 2022 quelli di Pozzale (via Sottopoggio per San Donato) e Avane (via Peruzzi). Empoli si conferma di gran lunga il comune con il maggior numero di fontanelli attivi nel territorio gestito da Acque.

LE DICHIARAZIONI - "L'obiettivo del mio mandato - dichiara il sindaco Alessio Mantellassi - è quello di raggiungere 10 fontanelli. Se con il sesto di Ponzano in costruzione siamo a più di metà, con questi due nuovi fontanelli arriveremo a breve a 8. Rispettiamo dunque un impegno preso a servizio dei cittadini, delle frazioni e per l'ambiente".

"Stiamo andando avanti con la strategia di ridurre il consumo di bottiglie di plastica - conclude l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -, è qualcosa su cui ci battiamo anche sul fronte dei rifiuti con Un Autunno per l'Ambiente. Rispettare l'ambiente è un percorso che lega varie strade, Empoli sta facendo il massimo anche con nuovi fontanelli sul territorio".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa