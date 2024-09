Nuova collaborazione fra il Ccn di Ponte a Egola e Confesercenti Valdera - Cuoio

Il Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola sceglie Confesercenti Valdera - Cuoio come associazione di categoria. Una nuova collaborazione è stata siglata fra le due associazioni.

"Voglio ringraziare il Presidente Benito Muscolo e tutto il direttivo del ccn - dichiara il responsabile d'area di Confesercenti Valdera-Cuoio Claudio Del Sarto - per averci dato questa importante opportunità di collaborare insieme. Stiamo già lavorando ad alcuni eventi per i prossimi mesi dove l'intento comune sarà quello di valorizzare il territorio e le attività commerciali di Ponte a Egola".

"Come Centro commerciale Naturale di Ponte a Egola - dichiara il presidente Benito Muscolo - crediamo che questa nuova collaborazione ci possa aiutare a coordinarci sugli eventi territoriali e fornire a tutti i nostri associati un servizio di consulenza mirata fornito da un' associazione di categoria come Confesercenti Valdera-Cuoio che lavora in modo capillare su tutto il nostro territorio.

Fonte: Confesercenti Toscano - Ufficio Stampa