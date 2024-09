Salmonella a scuola, controlli nell'azienda di refezione

Il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro stamattina ha effettuato controlli allo stabilimento di Calenzano di Qualità&Servizi spa, azienda di refezione scolastica assegnataria degli appalti di mense scolastiche nei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Barberino di Mugello, dove si sono registrati casi salmonellosi fra gli studenti.

"Le verifiche - sostiene Qualità&Servizi in una nota - non hanno portato alla luce criticità, tanto che al momento non è stata richiesta l'adozione di misure profilattiche specifiche né sono state ordinate sospensioni o modifiche dell'attività. Sono stati prelevati campioni che saranno sottoposti ad analisi, il cui esito sarà reso noto dalle autorità competenti",

Qualità&Servizi, "confermando la linea della massima cautela, in accordo con i Comuni soci, ha disposto la sospensione del servizio per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie anche per la giornata di domani, venerdì 27 settembre e sta predisponendo le azioni previste dal protocollo interno di sicurezza per confermare la riattivazione del servizio da lunedì 30 settembre".

Il servizio mensa degli asili nido comunali sarà garantito già da domani in quanto sarà utilizzata la cucina interna del nido Stacciaburatta per la preparazione dei pasti per entrambi i nidi comunali.