Vertenza Montblanc, SUDD: "Licenziamento solo per gli iscritti al sindacato"

Continua la vertenza Montblanc. È stata rimandata a prossima settimana la trattativa sulla proroga degli ammortizzatori sociali. Al momento restano i licenziamenti, ma, denuncia il SUDD Sindacato Unione Democrazia Dignità COBAS, questi adesso riguarderebbero "esclusivamente tutti gli iscritti al sindacato"

La nota:

L'azienda fornitrice Z Production una settimana fa rifiutava di prorogare il Contratto Di solidarietà e quindi la cassa integrazione annunciando la volontà di andare alla liquidazione e quindi al licenziamento di tutti i lavoratori. Ieri invece abbiamo ricevuto l'avvio di una procedura di licenziamento che mette in esubero esclusivamente tutti gli iscritti al sindacato. È uno scandalo, che svela le reali intenzioni dell'azienda.

Da una parte abbiamo un fondo finanziario che ha delocalizzato la produzione tagliando tutte le commesse per risparmiare sul costo del lavoro non appena gli operai avevano ottenuto un contratto regolare di lavoro.

Dall'altra parte abbiamo due aziende fornitrici, Z Production ed Eurotaglio, che vogliono eliminare il sindacato dalla fabbrica per tornare allo sfruttamento selvaggio e a riacquisire commesse su tariffe al massimo ribasso.

Non ci stanchiamo di ripeterlo, questa non è una crisi industriale. Il lavoro e le commesse ci sono. Il problema per chi comanda queste filiere sono é la sindacalizzazione che pretende il rispetto di diritti e contratti nazionali.

Al tavolo abbiamo ribadito alla Regione Toscana la richiesta di convocare Richemont e sostenere la richiesta di ricollocamento nella filiera di chi per anni è stato sfruttato nella produzione delle borse Montblanc.