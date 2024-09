Dalla famiglia reale di Danimarca un’opera per il Museo dei Bozzetti

Un dono prezioso e carico di significato per la comunità di Pietrasanta, a testimonianza del valore dell'arte come ponte tra popoli: il Segretario Reale e l’assistente di Re Frederik X di Danimarca, nei giorni scorsi, hanno consegnato al sindaco Alberto Stefano Giovannetti “Les Mains avec le Coeur”, opera realizzata nel 2017 dal padre del sovrano, il Principe Henrik e dono postumo, secondo le sue volontà, per il Museo dei Bozzetti.

“E’ stato un momento davvero emozionante – ha sottolineato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – e un’altra prova, semmai ce ne fosse bisogno, di quanto sia potente e imperituro il messaggio dell’arte. Ricevere questo dono ci onora profondamente e siamo davvero grati alla famiglia reale di Danimarca per questa grande prova di sensibilità”.

Fin dai primi anni Novanta, infatti, il Principe Henrik aveva lavorato a stretto contatto con i maestri artigiani di Pietrasanta: i primi lavori alla fonderia Belfiore, poi da Bronzarte e ancora, per il marmo, i contatti con Franco Cervietti e Matthew Simmonds. “Durante le sue frequenti visite in città – ha ricordato Giovannetti – aveva manifestato spesso il desiderio di donare un'opera al Museo dei Bozzetti, volontà che non è riuscito a esaudire a causa della sua scomparsa, nel 2018, al termine di una breve malattia”.

Di questo desiderio si è fatto carico il figlio, Re Frederik X che ha incaricato il Segretario Reale e l’assistente Tina Vehage Lorien di consegnare alle gallerie museali del Complesso di Sant’Agostino l’opera plasmata dal consorte reale e tradotta in scultura proprio nei laboratori di Pietrasanta: una di queste traduzioni, in marmo, è conservata oggi da Margherita II di Danimarca, moglie di Henrik e regina fino al gennaio scorso, quando ha abdicato in favore del primogenito in occasione del 52° anniversario di regno.

Fonte: Ufficio Stampa