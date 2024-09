Un ragazzo di 20 anni che viaggiava in moto si è scontrato con un auto oggi poco dopo le ore 13.00 sulla via Sarzanese in località Farneta, nel Comune di Lucca, nei pressi del Bar La Salute. Il ragazzo che era alla guida della moto, ha riportato politrauma ed è stato subito accompagnato in codice rosso all’ ospedale di Lucca. Sul posto sono intervenuti ambulanza con medico e Polizia municipale.