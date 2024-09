La Ministra Bernini in visita al Branch dell'Università di Pisa in Uzbekistan

Martedì 24 settembre, nell'ambito del 1° Uzbek-Italian Educational Forum, la Ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha visitato la sede del Branch dell'Università di Pisa all'interno del campus della University of Geological Sciences a Tashkent in Uzbekistan.

Il Branch è la sede del Corso di Laurea in Geology, primo e ad oggi unico, corso di studio di una università italiana tenuto all'estero e accreditato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il corso è giunto al terzo anno di attivazione, con una media annuale di matricole superiore a 50. Oltre al Branch, il campus della University of Geological Sciences ospita attualmente anche quattro istituti di ricerca, le strutture didattiche, la mensa e il dormitorio, e sono pronti per l'inaugurazione il Museo nazionale della Geologia e la nuova sede del Ministero della Geologia e dell'Industria Mineraria dell'Uzbekistan.

Ad accompagnare Anna Maria Bernini nella visita c’erano il rettore dell'Università di Pisa, professore Riccardo Zucchi, il manager operativo del Branch, Dr. Numonbek Dalimov, il Prorettore alla cooperazione internazionale professore Giovanni Federico Gronchi e il professore Sergio Rocchi, membro del Managing Committee del Branch. Hanno partecipato alla visita anche l'ambasciatore d'Italia in Uzbekistan, l'ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia, il vice-ministro dell'Università dell'Uzbekistan e un rappresentante del Ministero della Geologia.

Il giorno precedente Zucchi, insieme a Gronchi, Rocchi e Dalimov, ha inaugurato il nuovo anno accademico alla presenza degli studenti riuniti nell'aula magna. Nel pomeriggio il rettore si è incontrato con il vice-ministro della Geologia per discutere sugli sviluppi del Branch UniPi a Tashkent.

Nel corso del Forum il rettore Zucchi ha presentato l'Università di Pisa e le sue attività in Uzbekistan, ha firmato due accordi con la Samarkand Medical University e con la Turin-Tashkent Polytechnic University. Zucchi e Dalimov hanno poi partecipato alla cerimonia degli alberi, in cui è stato piantato un albero per ogni accordo di collaborazione tra una Università Italiana e una Uzbeka.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa