Mensa scolastica, riprende il servizio a Santa Croce sull'Arno e a Staffoli

Lunedì prossimo, 30 settembre riparte il servizio mensa per tutte le scuole di Santa Croce sull’Arno. La cucina scolastica è gestita direttamente dal comune con personale dipendente dall’ente per quanto riguarda la preparazione dei pasti, mentre la consegna e lo sporzionamento sono curati da un'azienda esterna. Il sistema di mensa del comune serve circa 1200 pasti ogni giorno per i bambini delle scuole di Santa Croce.

I due centri cotture, quello di Santa Croce in vai Manzi e quella di Staffoli, che si trova nella scuola Torello Della Maggiore ogni giorni elaborano 7 menù differenziati, in base alle esigenze alimentari dell'utenza secondo l'età degli alunni, seguendo i menù preparati dai medici pediatri. Inoltre è prevista una differenziazione anche sulla base culturale legata alle tradizioni della famiglia di provenienza o a eventuali intolleranze. La logica della mensa comunale è inoltre quella di garantire materie prime di ottima qualità, con un controllo estremamente capillare sulla natura delle materie prime che secondo gli accordi presi dal comune con i fornitori devono rispettare standar elevati.

“L’investimento sulla qualità in servizi rivolti ai bambini - dice il sindaco Roberto Giannoni rappresenta un importante impegno di questa amministrazione. Grazie al lavoro congiunto di istituto comprensivo e amministrazione comunale, l’obiettivo è quello di sostenere gli standard qualitativi e di soddisfazione dei cittadini”.

“Quando una città e i servizi ad essa collegati – dice invece l'assessore alla scuola Valentina Fanella - rispondono alle esigenze dei bambini significa che il nostro lavoro sta procedendo nella giusta direzione. Lo sforzo progettuale sull’educazione alimentare è un investimento in primo luogo sulla salute dei nostri cittadini. Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori comunali coinvolti e al nostro corpo docente che traduce gli strumenti che mettiamo a disposizione in occasioni educative”.

E con il servizio di refezione riparte anche l'importante impegno sulla progettazione alimentare che l'amministrazione comunale ha confermato attraverso il piano dell’offerta formativa dell’istituto Comprensivo statale. Ogni anno si svolgono corsi di cucina per genitori, bambini e ragazzi a cura delle cuoche, incursioni informative nei refettori durante l’ora del pranzo per sensibilizzare i bambini rispetto all’uso di prodotti biologici e di filiera corta, in cui tutti i soggetti coinvolti a vario titolo (insegnanti,bambini, famiglie, cuoche, medici, amministrazione comunale) condividono spazi di azione e riflessione su tali tematiche. Tanti i progetti in cui i protagonisti sono i bambini e le loro famiglie: “C’era una volta la merenda”, “Facciamo un dolce” Corso di Preparazioni dolciarie per genitori e bambini, “Scuola di Cucina a Quattro Mani” - Corso di cucina a cura della cucina scolastica di Staffoli per genitori alunni Primaria Staffoli, “Entree di verdure - Colori da assaggiare”, “ Fantasia nell’orto”, “Colazione a scuola”, “Laboratorio del Gusto”, “Laboratorio dell’Amaretto”(anche insieme alla rsa Meacci).

La progettazione degli interventi di educazione alimentare è stabilita dalla commissione mensa, organismo di partecipazione composto da insegnanti, genitori, cuoche della cucina scolastica comunale, Asl 11, Medici pediatri del Comune di Santa Croce sull’Arno. Si tratta di un luogo di condivisione e di progettazione sui temi legati all’educazione alimentare.

Fonte: Ufficio Stampa