Pioggia e mareggiate, ancora codice giallo in Toscana

Una veloce perturbazione in transito in Toscana porterà nella giornata di oggi un aumento dell’instabilità. Da domani, sabato 28 settembre, le condizioni meteo saranno in miglioramento, anche se permarranno localmente condizioni instabili e forti venti di libeccio su Arcipelago e costa centro-settentrionale.

Alla luce di questo quadro, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo, in corso fino alle ore 18 di oggi, venerdì 27, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in Garfagnana, valli di Serchio, Bisenzio, Ombrone pistoiese e Reno, e costa etrusca settentrionale con le sue aree interne.

Nella giornata di domani, sabato 28 settembre, dalla mezzanotte fino alle ore 20, codice giallo per mareggiate su Arcipelago e area costiera centrale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa