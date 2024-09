Rimosse 8 carcasse di auto abbandonate davanti al campo nomadi di Lucca

Si è svolta questa mattina fra le 9 e le 12.30 un'operazione della Polizia Municipale di Lucca con il supporto della Questura di Lucca con un gruppo di agenti della Polizia Municipale di Lucca e uno della Polizia di Stato. Sono state così rimosse 8 carcasse di auto e una di un motociclo abbandonate da anni nello spazio pubblico davanti al campo nomadi di via della Scogliera a Lucca.

L'intervento congiunto si è reso necessario per riportare la situazione nella legalità considerando lo stato di discarica abusiva di parte dell'area ove giacevano i mezzi e l'opposizione di alcuni ospiti del campo alla rimozione.

Per effettuare il recupero è stato necessario far intervenire un mezzo dotato di gru a ragno, le carcasse sono poi state conferite in una discarica specializzata.

“Il Parco fluviale è un luogo da tutelare e certamente non possono essere tollerate discariche abusive sotto gli occhi di tutti – afferma l'assessore alla sicurezza Giovanni Minniti – ringraziamo la Questura e la Polizia Municipale per questa operazione che conferma il lungo e proficuo lavoro di collaborazione fra Polizia di Stato e amministrazione comunale”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa