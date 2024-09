Tragedia a Scandicci, 19enne perde la vita in un incidente

Tragedia sulle strade di Scandicci dove, questo pomeriggio, un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via del Parlamento Europeo. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. Intervenuto sul posto il personale inviato dal 118, ma purtroppo per il 19enne non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.