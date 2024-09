La forza di Meri Malucchi dà inizio alla stagione della pallavolo di Montelupo

Un’ondata di braccia alzate accoglie la ex pallavolista di serie A1 e A2 e poi allenatrice di lunga carriera, ospite del Palabitossi di Montelupo questo sabato pomeriggio.

Meri Malucchi il suo nome, firma e mente di progetto nato proprio durante i lunghi mesi di malattia, che al grido di "Alziamo il muro" vuole gettare luce sulla lotta contro i tumori. Proprio lei con un passato di atleta di livello e instancabile allenatrice ha dovuto fermarsi di fronte ad un muro che può sembrare invalicabile, ma la sua forza di volontà, la fiducia nei medici che l’hanno curata, la speranza che i tanti giovani e meno giovani che ogni giorno l’hanno sostenuta e accompagnata in questo percorso difficile e tumultuoso, la hanno dato la spinta per provare quel salto e respingere la malattia.

Operata pochi mesi fa per un subdolo tumore al cervello, Meri alza le braccia e con lei mille braccia ancora, per difendersi e provare a fare segno all’avversario, la lotta di tantissime persone che si trovano nella sua stessa situazione perché, ci insegna Meri, dal basso si può sempre provare a rialzarsi e non arrendersi mai. Questa la bellissima lezione di vita che Meri ha dato a tutte le atlete presenti all’open day di sabato.

Presenti al suo fianco gli amici della Asp Montelupo che hanno avuto l’onore di averla per ben 11 anni nella propria struttura sportiva, il sindaco Simone Londi, l’assessore allo sport del comune di Montelupo Fiorentino Francesco Desii, il Presidente Elio Canzano e tanti altri. La sfida è educare le persone all’esistenza della malattia che davvero non sceglie chi colpire, ma non deve avere partita vinta a tavolino, la forza del sostegno degli altri, l’importanza della ricerca e delle cure può rendere la sfida molto difficile per l’avversario e se il muro di braccia alzate e’ molto forte, sarà più facile accaparrarsi la vittoria.

Al suo fianco un sempre più numeroso fiume di persone che collaborano al progetto "Alziamo il muro" anche due personalità importanti del mondo dello sport, l’olimpionica Carlotta Cambi, medaglia d’oro per la pallavolo alle olimpiadi di Parigi e Alberto Bettiol campione di ciclismo, che insieme a lei vogliono diffondere il messaggio che il progetto mira a promuovere anche nel mondo dello sport. Il Presidente di Asp Montelupo la ringrazia per la più bella seduta di allenamento che ci si potesse attendere per l’inizio della nuova stagione sportiva.