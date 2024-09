L'Abc Solettificio Manetti si arrende sul finale con il Basket Cecina: finisce 83-86

Inizia con una sconfitta l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti nel campionato di B Interregionale. Il Basket Cecina porta a casa i primi due punti della stagione aggiudicandosi il match in volata per 83-86. Una gara in cui l’Abc di coach Samuele Manetti mostra indiscutibilmente progressi rispetto al pre campionato, pur accusando ancora una volta dei cali di concentrazione che in questa categoria, alla fine dei giochi, si pagano sempre. Nonostante tutto ne emerge una gara decisa sugli episodi, in cui i gialloblu, privi tra l’altro di Francesco Falaschi, guidano le prime due frazioni per poi inseguire nella terza e dar vita ad un entusiasmante botta e riposta nel rettilineo finale.

“Abbiamo giocato per la prima volta una partita di livello per questa categoria – commenta a caldo coach Samuele Manetti -. Sono molto contento dei primi due quarti, buonissimi in difesa e strepitosi in attacco. Abbiamo pagato principalmente un avvio di terza frazione disastroso soprattutto dal punto di vista della concentrazione, mentre nel frattempo è venuto fuori tutto il potenziale di Cecina. Nell’ultimo quarto abbiamo riattivato il livello di attenzione e fisicità e alla fine abbiamo perso sugli episodi: qualche tiro nostro sbagliato, due super canestri di Saccaggi e qualche disattenzione di troppo in difesa che a questo livello paghiamo. Dispiace perché abbiamo avuto occasione di vincere la partita ma non l’abbiamo sfruttata. Adesso testa alla prossima, ci aspetta un’altra avversaria tosta, su un campo ostico e dobbiamo imparare dagli errori ma senza lasciarci addosso le scorie di questa partita”.

Quintetti

Abc: Ciano, Corbinelli, Gutierrez, Nnabuife, Cantini

Cecina: Pedroni, Saccaggi, Bruci, Pistolesi, Tintori

Corbinelli da tre punti inaugura la sfida e il campionato. Gutierrez lo imita e il tapin di Cantini vale l’8-2 dopo due giri di lancette. Mentre la difesa gialloblu stringe le maglie, un Gutierrez caldissimo dall’arco scrive 11-2. L’attacco rossoblu fatica ad ingranare e coach Da Prato si rifugia nel primo time out della gara. Pedroni tiene i suoi a contatto dalla lunetta ma Nnabuife in mezzo all’area mantiene più o meno invariato il vantaggio castellano (13-5 al 6′). La bomba dell’ex Nannipieri e il +2 di Pistolesi provano a rompere gli indugi ospiti inaugurando un parziale che Dabo suggella sul -3 (21-18). Un Lazzeri glaciale dalla lunetta e Mihajlovic da sotto frenano l’emorragia, mentre Rosi dall’arco riporta a due possessi pieni il vantaggio gialloblu (26-20). Ci pensa poi Corbinelli, con due bombe a distanza ravvicinata, a chiudere la frazione sul 32-23.

Si riparte con Ticà, cui fa eco un’azione da quattro punti di Saccaggi (34-29 al 14′). La tripla di Gutierrez arriva provvidenziale a mettere un freno alla rimonta ospite e scrive 39-31 a metà frazione. L’Abc tiene alta l’aggressività difensiva e un ottimo gioco spalle a canestro di Nnabuife vale la doppia cifra di vantaggio (43-33). Il mini break a firma Pistolesi e Dabo dimezza la forbice (46-39) ma la risposta castellana arriva puntuale con Cantini. Negli ultimi possessi la tripla Bruci da una parte e tre punti di Gutierrez dall’altra, mandano tutti all’intervallo sul 51-43.

Dagli spogliatoi rientra indubbiamente meglio Cecina, che cambia faccia e in un amen ribalta completamente l’inerzia, mentre l’Abc fatica a ritrovare l’intensità delle prime due frazioni. Le triple di Saccaggi e Pistillo e la penetrazione al ferro di Ticà Sul +4 a valgono infatti il primo vantaggio ospite al 24′: 53-55. Sul +4 ospite a firma Dabo, il contropiede di Cantini ristabilisce il -1 finchè Pistolesi a fil di sirena chiude sul 60-63.

Ad inaugurare il rettilineo finale è il +2 di Pistolesi, che si aggiudica il duello nel pitturato contro Cantini per il 60-65. Sponda Abc risponde Corbinelli con un’azione da tre punti che tiene i gialloblu incollati, seguito da Cantini che ristabilisce il +1 locale: 66-65 dopo due giri di cronometro. Mentre l’Abc stringe di nuovo le maglie in difesa, è una palla recuperata ad innescare una magia di Ciano che riporta a due i possessi di vantaggio castellani (70-65). Il botta e risposta dall’arco tra Saccaggi e Cantini vale il 78-73 quando partono gli ultimi 180 secondi. Ma è proprio Saccaggi a prendere in mano i suoi impattando a quota 78 e poi infilando il nuovo +2 ospite quando parte l’ultimo giro di lancette (78-80). Il 2/2 ai liberi di Tintori vale il 78-82, cui fa eco la tripla di Gutierrez che prova a tenere aperta la sfida con 21 secondi sul cronometro. Saccaggi, però, è una sentenza e dalla lunetta chiude i giochi.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BASKET CECINA 83-86

Abc Solettificio Manetti: Ciano 5, Marchetti ne, Rosi 3, Lazzeri 9, Ticciati, Corbinelli 16, Viviani, Carzoli ne, Mihajlovic 4, Nnabuife 6, Cantini 13, Gutierrez 27. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 16/38 (42%) da due, 10/27 (37%) da tre, 21/31 (68%) ai liberi, 32 rimbalzi (25 dif, 7 off), 9 assist.

Basket Cecina: Parietti, Pedroni 6, Spagnoli ne, Bresinski ne, Ticà 4, Bruci 6, Dabo 12, Saccaggi 25, Pistillo 10, Nannipieri 9, Pistolesi 10, Tintori 4. All. Da Prato. Ass. Barsotti.

Stats totali: 15/24 (63%) da due, 10/34 (29%) da tre, 26/35 (74%) ai liberi, 48 rimbalzi (11 off, 37 dif), 14 assist.

Parziali: 32-23, 51-43 (19-20), 60-63 (9-20), 83-86 (23-23)

Arbitri: Corso di Pisa, Vozzella di Genova.

