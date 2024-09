Ha ucciso a coltellate il marito anziano e poi ha provato a togliersi la vita, sempre usando quell'arma. È successo a Vernio nella serata di domenica 29 settembre.

Una donna di ottantadue anni è adesso ricoverata in stato di fermo all'ospedale di Prato. Nella casa in Val di Bisenzio sono intervenuti i carabinieri e la scientifica per ricostruire il tutto.

Pare che la vittima fosse malata da tempo di una malattia degenerativa.