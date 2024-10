Incidente nel primo pomeriggio di oggi in Fi-Pi-Li, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare. Un veicolo, per cause ancora da chiarire, ha sbandato e si è ribaltata su un fianco.

Al momento si segnalano 2 km di coda e e 1 km tra Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa verso Firenze.