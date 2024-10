Fermato con 14 dosi di cocaina e 300 euro in contanti: arrestato 37enne

Un 37enne albanese è stato arrestato vicino a Lucca con 14 dosi di cocaina (17 grammi) nascoste in un fagotto che cercava di gettare. I carabinieri di Nozzano lo hanno fermato in una zona nota per lo spaccio e gli hanno sequestrato anche 300 euro in contanti, ritenuti proventi della droga. Il sospettato, con precedenti penali, è stato portato in carcere. Questo è il terzo arresto per spaccio nella zona ovest di Lucca in poco più di un mese, dopo l'intensificazione dei controlli.