Riaperta al pubblico la biblioteca dell’ospedale Serristori di Figline Valdarno

Riapre con un’offerta ampliata la biblioteca situata all'interno dell'Ospedale Serristori. In questi ultimi mesi le volontarie AVO, che già se ne occupavano in precedenza, hanno provveduto a controllare, ricatalogare e riordinare i libri presenti suddividendoli per generi letterari. Attualmente la biblioteca, grazie alle generose donazioni di privati cittadini, offre una vasta scelta di testi, fra i quali: narrativa, classici, libri per ragazzi e testi di argomento religioso.

Il servizio, inizialmente destinato ai soli degenti, si riattiva rivolgendosi anche al personale ospedaliero e a tutte le persone di passaggio nel presidio ospedaliero. Pertanto, chiunque potrà usufruirne prendendo in modo autonomo uno o più libri, per un periodo indicativo di due mesi, previo annotazione dei vari dati richiesti sul “libretto dei prestiti” posizionato sul carello davanti alla biblioteca. Anche la restituzione potrà avvenire in modo autonomo, lasciando i libri nell'apposita cassetta. I volontari avranno cura di registrare successivamente e con regolarità i prestiti e le restituzioni in maniera informatica.

L’attività di biblioteca, che si svolgerà dal lunedì al venerdì per l’intera giornata, sarà svolta dalle volontarie AVO Carla Borsari e Maria Farnelli, alle quali va un sentito ringraziamento da parte dell’Azienda USL Toscana centro per il servizio svolto, che saranno cortesemente a disposizione degli utenti per suggerimenti e chiarimenti.

Fonte: Ausl Toscana Centro