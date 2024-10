Consiglio comunale, BE-M5S: "Da Mantellassi battute e prese in giro"

Il consiglio comunale dello scorso lunedì 30 settembre è iniziato male e finito peggio. Dall'ora ufficiale di inizio è partito con 1 ora di ritardo senza un apparente e giustificato motivo (elemento di mancanza di rispetto di chi è sempre puntuale e di mancanza di serietà da parte dei lavori consiliari) e dei 22 punti in scaletta dell’ordine del giorno ne sono stati discussi solo 15. I ritardi sulle varie discussioni sono stati causati da emendamenti e dalla richiesta da parte della maggioranza di anticipare un ordine del giorno da loro proposto facendo scalare ulteriormente gli atti successivi. Di fatto tutte le mozioni non sono state affrontate, comprese quelle sulla Multiutility e sulle PFAS: argomenti che riteniamo di fondamentale importanza ed urgenza per tutti i cittadini. Degna di nota è stata la risposta del sindaco all'interrogazione che chiedeva un riscontro da parte del Comune sulla proposta dell’Empoli calcio di essere esonerato dal pagamento della tassa sui rifiuti e dell’Imu e inoltre di quantificare tali bollette. Il sindaco citando il processo partecipativo si è limitato a parlare per molti minuti eludendo di fatto la risposta e non dicendo niente di concreto; chiaramente un segno di debolezza di contenuti in quanto:

-1. Non ha indicato a quanto ammontano queste tasse;

-2. Probabilmente non esistono cittadini che siano davvero a favore di una tale assurda richiesta.

Per essere maliziosi tendiamo a pensare che l'unico favorevole infatti sia forse solo il sindaco stesso. Altra nota negativa di questo Consiglio è stato l'atteggiamento altezzoso e irrispettoso del sindaco con gesti, battute e prese in giro che poco si addicono alla serietà che la sua carica richiede. Si capisce che è giovane e vuole far vedere la cresta, ma il Consiglio non è luogo adatto per queste necessità. Alla nostra interrogazione sul gattile e su che fine abbia fatto l’eredità della Sig.ra che anni fa aveva lasciato in eredità i suoi beni proprio in favore di gattile e canile di Empoli, oltre a ricevere una risposta poco esaustiva e priva di riferimenti chiari, precisi e temporali su quando il Comune all’effettivo si adopererà per rendere concreto l’utilizzo di questa eredità, alla controrisposta del Consigliere Maccari M5S il Segretario ed il Sindaco non hanno avuto nemmeno l’accortezza di ascoltare, trincerandosi dietro a discorsi tra loro, indice di mancanza anche di educazione e di interesse verso l’argomento. In chiusura un altro inciampo: la delibera presentata dalla giunta tramite la quale si proponeva di dare la cittadinanza onorario ai bambini e alle bambine straniere che avessero terminato un ciclo di studi nel nostro comune, viene stravolta in modo sostanziale da una “correzione” comunicataci per email alle ore 18,30, in teoria a consiglio comunale iniziato. Avremmo votato favorevolmente alla prima proposta ma invece, sia per le modalità che per la forza dimezzata dell’atto, abbiamo votato contro. Auspichiamo il rispetto delle tempistiche nei prossimi consigli per dare spazio a tutti gli atti e un cambio di atteggiamento del sindaco. Questo non è il giusto modo di lavorare e di rappresentare i cittadini che alle scorse elezioni hanno espresso il proprio voto delegandoci ad agire nell’interesse della collettività in maniera seria e professionale.

Movimento 5 Stelle Empoli e Buongiorno Empoli