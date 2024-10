Consorzio di bonifica, VOTA la lista 'Puntualità Efficienza Passione': imprenditori apolitici per cambiare

Si presenta con tre parole chiave la lista 'Puntualità Efficienza Passione', candidata per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Un gruppo di imprenditori provenienti da diverse aree della Toscana, tra cui Pistoia, Prato, la Piana e l'Empolese, che propose le elezioni online bocciate dagli attuali gestori.

Hanno deciso di scendere in campo con l'obiettivo di cambiare le dinamiche di gestione del Consorzio. La particolarità? Nessun legame politico tra i candidati, che si definiscono una lista "trasversale", composta da persone che vivono il territorio come imprenditori, non come politici.

Chi sono e cosa propongono

Tra i principali esponenti della lista troviamo Lorenzo Cecchi De Rossi, candidato all'assemblea consortile, Luca Magazzini, presidente di Confagricoltura, e Sandro Orlandini, presidente CIA. Durante la conferenza stampa tenutasi a Empoli, i candidati hanno presentato un programma che mira a restituire al Consorzio un approccio più pragmatico e legato alle esigenze del territorio. L'idea è quella di affidare nuovamente la manutenzione del territorio a chi lo conosce da vicino, come i contadini, definiti da Cecchi De Rossi "le vere sentinelle del territorio".

Un Consorzio più imprenditoriale, meno politico

Il fulcro del programma di 'Puntualità Efficienza Passione' è chiaro: riportare il Consorzio nelle mani dei consorziati e garantire una gestione più imprenditoriale. "Troppo spesso il Consorzio è stato guidato da figure provenienti da organizzazioni professionali o politiche, ma che non conoscono le esigenze pratiche del territorio," hanno sottolineato Orlandini e Magazzini, che condividono la necessità di interventi concreti e meno appariscenti, ma essenziali per la comunità.

Il sostegno delle associazioni e le polemiche sulle elezioni

La lista ha ricevuto ampio sostegno da numerose associazioni, tra cui Confindustria e CNA Toscana Centro, mentre la Coldiretti ha scelto di non appoggiarla. Tuttavia, rimane una nota di malcontento riguardo alle modalità delle elezioni. La proposta di tenere le votazioni online, per garantire una maggiore partecipazione, è stata respinta, suscitando disappunto tra i candidati. Con la promessa di riportare il Consorzio di Bonifica alla sua efficienza di un tempo, la lista 'Puntualità Efficienza Passione' si prepara a raccogliere il sostegno dei consorziati, puntando su competenza, passione per il territorio e un forte distacco dal mondo politico.