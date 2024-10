I carabinieri tra gli anziani per gli anziani: ecco come difendersi dalle truffe

Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato nell’importante campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone diversamente giovani dei Comuni della giurisdizione. Nella frazione di Orciatico, nel Comune di Lajatico, i Carabinieri del locale Comando Stazione, nella mattinata di domenica 29 settembre, hanno incontrato gli anziani riuniti presso la locale Parrocchia di San Michele e, sempre nel corso della mattinata, presso i locali dell’ex Teatro.

I militari si sono intrattenuti per poco più di un’ora con i circa 130 anziani che si erano dati appuntamento per passare qualche ora in compagnia, poco dopo la celebrazione della Santa Messa e poco prima del pranzo. Mai si sarebbero immaginati che quelle ore di relax si sarebbero trasformate in un momento di confronto e sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe ai loro danni.

Durante l’incontro, che ha riscosso unanime partecipazione e grande interesse, i Carabinieri hanno distribuito e commentato l’opuscolo informativo creato dall’Arma dei Carabinieri, illustrando ai presenti le sempre più sofisticate strategie (richiesta di una cauzione per il figlio o nipote in stato di fermo per l’assicurazione scaduta, falsi tecnici di acqua, luce, gas e rifiuti che chiedono soldi o preziosi per scongiurare imminenti danni, ecc.) messe a punto dai malintenzionati per raggirare e truffare le ignare vittime. Hanno sottolineato come tutti questi raggiri abbiano in comune l’ingenerare nelle vittime un forte stato di preoccupazione e paura, al fine di convincerle senza troppi problemi a consegnare denaro o oggetti preziosi.

Tra i vari utili consigli elargiti dai militari sul comportamento da tenere in caso di situazioni sospette, per proteggere sé stessi e le proprie abitazioni, la raccomandazione principale è sempre quella di essere estremamente cauti prima di aprire la porta a chiunque si presenti a qualsiasi titolo presso la propria abitazione, contattando nel dubbio il numero di emergenza 112 NUE.

I Carabinieri hanno inoltre spiegato che, se si è caduti vittima di un raggiro, non bisogna provare vergogna, poiché questi malfattori sono veri e propri professionisti capaci di far cadere in errore anche la persona più accorta. Hanno sottolineato quanto sia fondamentale denunciare subito l’accaduto per consentire all’Arma di compiere le necessarie indagini, identificare i criminali responsabili di un reato così odioso e restituire agli anziani truffati la giusta autostima.

Iniziative analoghe proseguiranno anche nei prossimi mesi in tutti i Comuni e le frazioni della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di San Miniato, da parte dei Comandanti delle Stazioni capillarmente distribuite sul territorio.