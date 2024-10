Nuova viabilità in provincia di Arezzo. Sopralluogo di Giani e Baccelli alla variante alla SR 71

Vanno avanti i lavori per la realizzazione della variante alla Regionale 71 da Vallone al raccordo PG-Bettole, nel comune di Cortona. Dopo il completamento del lotto 4, nel settembre del 2022 erano partiti i lavori per il quinto lotto il cui stato di avanzamento attualmente ha superato la metà, in linea con il cronoprogramma approvato. Nel pomeriggio, durante un sopralluogo con i tecnici il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli hanno potuto constatare l’avanzamento dei lavori.

“Si tratta di un'opera cruciale per il territorio - ha detto Giani - che ridisegna migliorandola la viabilità della zona". Secondo Giani e Baccelli: "La variante consentirà di limitare sensibilmente il traffico nell’attuale SR71, inoltre l’opera avrà un impatto positivo in tema di sicurezza stradale nei tratti a più elevata incidentalità. I numerosi interventi di armonizzazione con la viabilità locale garantiranno poi che l’infrastruttura sia pienamente integrata e funzionale alla qualità della mobilità dei cittadini ”.

Il tracciato della variante alla Regionale 71 è stato suddiviso in tre tratti distinti: il primo dalla rotatoria in località Mucchia fino a quella in località Colonna, il secondo da quella alla rotatoria di connessione con la Provinciale 33 Riccio Barullo, il terzo andrà alla rotatoria in località Le Caselle e Pietraia fino alla connessione con lo svincolo del RA6 Perugia Bettolle. In quest' ultimo tratto è in corso di realizzazione il nuovo ponte di 40 metri sul torrente Mucchia che verrà varato a breve.

La nuova viabilità servirà appunto per collegare il raccordo autostradale RA6 con la variante alla SRT 71 già esistente a nord dell’abitato di Vallone, consentendo di allontanare il traffico veicolare dai centri abitati, con benefici sia in termini di sicurezza che ambientali. L’intervento relativo al quinto lotto ha un costo complessivo di 15,5 milioni di euro ed è finanziato con Fondi di Sviluppo e Coesione per circa 15 milioni di euro e per 342 mila euro con risorse regionali.

Intanto nel luglio scorso è stata avviata la redazione del progetto esecutivo del lotto 3, che prevede la realizzazione di una strada extraurbana secondaria con un tracciato che si sviluppa per circa 2.330 metri prevalentemente in affiancamento alla linea ferroviaria, per arrivare all’estremità nord del tratto di variante alla S.R.T. 71, già realizzato. L’intervento, il cui costo complessivo è di 14 milioni di euro è finanziato con fondi FSC 2021-2027.

Si prevede l’indizione della gara di appalto nel 2027 e la conclusione dei lavori entro il 2031.

Anche per questo terzo lotto saranno diversi gli interventi sulla viabilità locale per garantirne la continuità e la connessione con la nuova infrastruttura.