Bando per ammodernamento macchinari agricoli: ammesse 292 domande per 6 milioni

E’ stata approvata la graduatoria del bando attuativo PNRR su "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" per l’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione.

Sono in totale 292 le domande di aiuto ammesse per un contributo complessivo di 6 milioni di euro.

“Questo bando si è inserito nell’alveo già tracciato dalla Regione Toscana sull’agricoltura di precisione, avviato con il PSR, poi confermato con il PNRR - spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - Un tema verso il quale la Toscana si è mossa da tempo perché l’agricoltura di precisione gioca un ruolo chiave nell’innovazione e nella transizione ecologica del settore agricolo. Giova ricordare che i requisti di accesso e i vincoli del bando sono stati definiti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la Regione non ha avuto la possibilità di modificarle”.

Il bando concedeva contributi in conto capitale alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, per realizzare progetti per l’ammodernamento del proprio parco macchine agricolo e investimenti in sistemi di agricoltura di precisione, per l’efficientamento della produzione agricola.

La misura concorreva a sostenere investimenti in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, l’acquisto di trattori elettrici o a biometano, sia per l’agricoltura che per la zootecnia, e investimenti in sistemi di gestione intelligente per irrigazione e la gestione delle acque.

