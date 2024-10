Mercatale in Empoli con formaggi, salumi, verdura e molto altro

Qualità e gusto al ‘Mercatale in Empoli’, sabato 5 ottobre 2024, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella. Dalla frutta e verdura di stagione, alle carni fresche e molto altro.

Si potrà trovare Marco Scarselli con frutta e verdura da Fucecchio, Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

E poi, l’azienda agricola di Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, La Contadina con formaggi caprini, la macelleria Marco con salumi, carne di vitello e maiale e pollame, l'antico forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno ed infine, chiude questa grande famiglia di espositori, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

