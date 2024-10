Nonlobuttovia, calendario delle aperture del mese ottobre

Riuso e riciclo di un buon usato a cui dare una seconda chance che possa diventare utile per arredare la propria casa, o cambiare alcuni mobili, oppure, trovare quell’indumento anche di stagione che manca nell’armadio ma anche oggettistica varia. Questo e molto altro grazie ai due servizi di “Nonlobuttovia Avane” a La Vela Margherita Hack in via Magolo, 32 e “Nonlobuttovia Mobili” al palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato.

FOCUS – Calendario alla mano, ecco quando poter andare nel mese di ottobre: ad Avane il servizio aprirà come di consueto la seconda domenica del mese, il 13 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094. Mentre Nonlobuttovia Mobili vi aspetta domenica 6, giovedì 10, domenica 20 e giovedì 24 ottobre, dalle 10 alle 12.30. La gestione è a cura della associazione Lilliput.

REGOLAMENTO - Chi vuole prendere dei mobili deve munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.

Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo.

I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato.

Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

È possibile consultare il sito www.lilliputempoli.it oppure inviare una email all’indirizzo lilliputempoli@googlegroups.com

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

