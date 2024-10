Prefettura di Pisa, la riunione contro le aggressioni agli operatori sanitari

Si è riunito oggi in Prefettura a Pisa il tavolo di enti e istituzioni coinvolte nel Protocollo in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, per la gestione degli interventi urgenti nei casi di aggressione e di violenza nei confronti degli operatori del settore, firmato l’11 marzo scorso tra il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, la Direttrice Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, Silvia Briani e la Direttrice Generale dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest, Maria Letizia Casani.

L’incontro, previsto fra le varie misure e azioni da mettere in atto, giunge a pochi giorni di distanza dal decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari.

Dalla firma del protocollo ad oggi tante sono state le misure attuate fra quelle previste, dalla dotazione dei pulsanti anti-aggressione nei reparti a rischio all’incremento della videosorveglianza, al presidio fisso della vigilanza privata, al canale diretto con le Forze dell’Ordine, alla formazione del personale su come disinnescare potenziali situazioni di conflitto, alle varie campagne di comunicazione sul rispetto di medici e pazienti. L’impegno è di continuare a lavorare su questo fronte senza abbassare la guardia, in sinergia con tutti gli attori in campo, per contenere gli atti di maltrattamento e aggressione nei riguardi del personale sanitario, potenziando misure organizzative e strutturali idonee a identificare e segnalare prontamente comportamenti violenti.

La riunione ha costituito anzitutto l’occasione per proseguire l’analisi dell’entità del fenomeno sia nei presidi ospedalieri dell’Aoup, sia in quelli ospedalieri e distrettuali dell’Azienda sanitaria territoriale e tracciare insieme un primo bilancio delle azioni intraprese.

All’esito dell’incontro è stato programmato un percorso di formazione congiunto, sotto il coordinamento della Prefettura, che sarà avviato il prossimo 17 ottobre presso la Sala protezione civile dell’Ufficio Territoriale del Governo, cui parteciperanno i dipendenti dei presidi sanitari coinvolti, i referenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Data la complessità della materia, il consesso ha inoltre ritenuto di pianificare a breve un evento informativo con gli organi di stampa, nonché con le Società della Salute, i Servizi sociali e le organizzazioni di volontariato, al fine di sensibilizzare su alcuni temi particolarmente delicati emersi nel corso della riunione, attraverso la condivisione delle conoscenze.

Fonte: Prefettura Pisa

