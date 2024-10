Sedicenne scomparso nell'incidente a Certaldo, la scuola: "Dolore indescrivibile"

"La comunità scolastica dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi ha avuto un doloroso risveglio con la notizia della prematura scomparsa del suo caro studente Leonardo Gozzi, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto la sera precedente". Così L'istituto di istruzione superiore in una nota ricorda il giovane 16enne, scomparso a seguito di un incidente stradale nella sera di martedì 1 ottobre a Certaldo.

Leonardo, spiegano dalla scuola, frequentava la classe terza dell’indirizzo tecnologico elettronica ed elettrotecnica ed è ricordato con grandissimo affetto da tutti gli studenti dell’Istituto e dai docenti che hanno avuto modo di incrociare il suo cammino.

Gli studenti, i docenti, il personale Ata e la dirigenza si sono stretti al dolore immenso che ha colpito la famiglia e a tal proposito la Dirigente Scolastica, Monica Martinucci, ha dichiarato: "Non ci sono parole per descrivere il dolore che la notizia della scomparsa di Leonardo ha provocato in tutti noi, ed esprimo, a nome dell’intera comunità scolastica, la nostra vicinanza alla famiglia e agli amici. La scuola effettuerà un minuto di silenzio il giorno del funerale e saranno messe in atto altre iniziative per ricordarlo".

Nelle aule e tra i corridoi, concludono dall'istituto di Poggibonsi, i sentimenti prevalenti sono di sgomento e incredulità, perché a tutti sembra impossibile dover accettare la scomparsa di Leonardo.

