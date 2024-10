Assume alcol e droga e causa incidente, denunciata

I carabinieri di Pontedera, al termine di una breve attività d’indagine, hanno denunciato una 20enne residente nella Valdera per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti e sotto l’influenza dell’alcool. La giovane era rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo e senza feriti, lo scorso 18 settembre. La patente di guida è stata ritirata.

