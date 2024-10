Condanna definitiva per omicidio aggravato, arrestato 77enne

I carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno arrestato un 77enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Grosseto, a seguito di condanna definitiva per omicidio aggravato commesso nel grossetano nel 2017 di un ex socio d’affari. I militari hanno rintracciato a Venturina e, dopo gli adempimenti di rito, lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Livorno dove dovrà scontare la pena residua, di 6 anni e 24 giorni, in regime carcerario.