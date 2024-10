Incidente tra auto e moto a Montemurlo, grave un 21enne

Grave scontro tra un'auto e una moto questo pomeriggio intorno alle ore 13,50 in via Scarpettini a Montemurlo. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista di 21 anni, residente a Montemurlo, le cui condizioni sono apparse subito serie, tanto da richiedere l'intervento dell'elicottero Pegaso che ha trasferito il ferito all'ospedale Cisanello di Pisa, dove si trova in prognosi riservata. I due mezzi coinvolti, un'auto, condotta da una ragazza di 29 anni, residente a Quarrata, e la moto provenivano dalla stessa direzione da Oste verso Montemurlo.

Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale sta lavorando la polizia municipale di Montemurlo, ma è probabile che i veicoli viaggiassero paralleli e, al momento di svoltare a sinistra verso via Palermo, l'auto si è scontrata lateralmente con la moto. Nell'urto l'auto, ormai fuori controllo, ha anche urtato un altro veicolo in sosta a bordo strada. La conducente della vettura è stata soccorsa ma ha riportato solo ferite lievi. Vista la gravità del sinistro, il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti. La polizia municipale ha disposto, per circa un'ora, la chiusura della corsia d'immissione dalla rotatoria con via Berlinguer sulla via Scarpettini per poter procedere ai rilievi dell'incidente.

Fonte: Comune di Montemurlo

