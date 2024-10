Settimana mondiale per l’allattamento: stop alle disuguaglianze. Incontro in Aoup dedicato ai futuri genitori

“Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi”: è questo lo slogan della Sam-Settimana mondiale dell’allattamento 2024 che in Italia si tiene dall’1 al 7 ottobre. L’Aoup ha aderito con due incontri aperti ai futuri genitori che si sono svolti l’1 e il 3 ottobre nel presidio ospedaliero di Santa Chiara, nell’aula conferenze del polo ambulatoriale ostetrico-ginecologico. Un evento informativo con la finalità di accendere i riflettori sull’allattamento come strumento in grado di bilanciare le disparità sociali. E’ infatti fondamentale garantire a ciascuno l’accesso al sostegno ed estendere le opportunità di allattare senza trascurare nessuno, soprattutto le madri in condizioni di vulnerabilità, che hanno bisogno anzi di maggior supporto.

Nel corso degli incontri sono inoltre stati illustrati i servizi offerti dall’Aoup come gli appuntamenti del progetto 'Nascere a Pisa', tenuti dai professionisti che quotidianamente si prendono cura delle mamme e dei neonati nel punto nascita di Santa Chiara, l'ambulatorio di sostegno all'allattamento e l'ambulatorio delle Medicine complementari.

L’evento ha inoltre permesso di informare la popolazione sull'attenzione e l’impegno dell’Aoup nel sostegno all'allattamento tramite la formazione continua di tutti gli operatori e il percorso di certificazione Unicef di Ospedale "Amico dei bambini e delle bambine", attualmente in corso e giunta alla terza ed ultima fase di valutazione. L’incontro ha visto la partecipazione di una rappresentanza delle ostetriche, degli infermieri e dei medici del Punto nascita, della dirigente dell’Area ostetrica e referente aziendale del Percorso Unicef Federica Pancetti, della referente aziendale del Percorso Unicef Federica Marchetti, della referente infermieristica del Dipartimento materno infantile Federica Lunardi, dei coordinatori del Percorso nascita Barbara Barni, Chiara Borrelli, Eleonora Masoni e Valentina Steccanella.

Fonte: AOU Pisa

Notizie correlate