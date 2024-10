Sicurezza, presidio e inclusione sociale: Montelupo partecipa al bando regionale

La Regione Toscana ha pubblicato un bando a sostegno di progetti che abbiano l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza, nell'ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale.

In particolare gli interventi sostenuti dovranno promuovere una rinnovata socialità di quartiere attraverso reti di comunità ed iniziative di animazione; sostenere e promuovere nuove funzioni di spazi e immobili pubblici inutilizzati attraverso interventi anche temporanei di sperimentazione di nuovi usi e funzioni; ◦ promuovere nuovi modelli di progettazione e gestione dello spazio urbano inteso quale luogo dell’incontro e dello scambio, spazio non predeterminato né rigidamente connotato, in modo da favorire molteplicità di usi, forme diverse di convivialità.

Il bando regionale prevede uno stanziamento di massimo 35.000 € che dovrà rappresentare il 70% del costo complessivo.

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha scelto di presentare un proprio progetto, condividendo pienamente gli obiettivi del bando che coincidono con quelli che la stessa amministrazione si è data nel documento unico di programmazione per quanto riguarda la rigenerazione urbana della ex Fanciullacci e del parco dell’Ambrogiana e azioni a sostegno delle politiche giovanili.

Nello specifico l’idea è di focalizzarsi sulla riprogettazione della manifestazione Fool Park come attività di coinvolgimento diretto dei ragazzi del territorio e un concorso di idee per la realizzazione di un chiosco permanente nel Parco dell’Ambrogiana.

Il progetto può essere anche il risultato di una condivisione di intenti con altri soggetti partner e per questa ragione è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la loro individuazione, con cui, in caso di ammissione a finanziamento, concretizzare l’idea.

L’avviso di ricerca partner è disponibile sul sito del Comune, possono partecipare esclusivamente organizzazioni riconosciute come “enti del terzo settore” e la scadenza per candidarsi è il 14 ottobre.

«La socialità e la partecipazione come strumenti di inclusione sociale e il contrasto di fenomeni di insicurezza sono aspetti di cui siamo fermamente convinti e che intendiamo portare avanti nel tempo. Il bando della Regione potrebbe andare a sostenere progetti ai quali noi stavamo già lavorando dandoci la possibilità di svilupparli ulteriormente. Progetti che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più i ragazzi del territorio e valorizzare e rendere ancora più fruibile un luogo come il parco urbano dell’Ambrogiana», afferma il sindaco Simone Londi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

