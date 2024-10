Servizio doposcuola a Calci a supporto per famiglie in difficoltà

Grazie al lavoro dell'Ufficio Scuola del Comune di Calci, e grazie alla disponibilità di Amicobus Srl e dell'Istituto Comprensivo, l'amministrazione comunale ha garantito alle poche famiglie calcesane che necessitavano del doposcuola, di poter usufruire di tale servizio attivo ad Uliveto Terme.

“A luglio – ricorda Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alla pubblica istruzione – l'associazione che gestiva il doposcuola di Calci aveva comunicato l'impossibilità di proseguire il servizio nell'anno educativo 2024-25, qualora non fosse pervenuto un numero sufficiente di iscrizioni, attorno ad una quindicina. Come amministrazione comunale, quindi, ci attivammo subito, promuovendo anche un sondaggio ed incontrando le famiglie, nel tentativo di raggiungere tale numero. Le domande pervenute, tuttavia, non sono state sufficienti, soltanto sei. Non è quindi stato possibile attivare il doposcuola a Calci, ma era necessario supportare ciascuna delle famiglie nel trovare una soluzione. Dopo che alcune famiglie sono alla fine rientrate nel tempo pieno, l'Ufficio Scuola si è attivato con le restanti per soddisfare le loro esigenze, mettendole nelle condizioni di poter usufruire del doposcuola ad Uliveto, grazie anche al supporto di Amicobus”.

“Anche in questo caso – commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti – l'amministrazione comunale si è attivata, nonostante fossimo nel pieno del periodo estivo, per non lasciare indietro nessuno. Abbiamo dapprima fatto il possibile per mantenere il servizio in essere sul territorio, ma non è stato possibile, dato che ormai il tempo pieno è in grado di accogliere molti dei bambini che hanno tale necessità. A quel punto volevamo essere comunque di supporto a quelle famiglie che non erano riuscite a trovare un'altra soluzione. Siamo contenti di esserci riusciti e per questo, a nome di tutta la giunta, ringrazio l'Ufficio Scuola per l'ottimo lavoro svolto, la Direzione didattica, Amicobus ed il doposcuola di Uliveto”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa

Notizie correlate