Piccoli Pompieri ai Gigli di Campi Bisenzio

Fine settimana con i vigili del fuoco al Centro Commerciale I Gigli. L’attività dei Piccoli Pompieri è iniziata venerdì portando all’interno del centro commerciale il mondo dei vigili del fuoco di ieri e di oggi.

In questo weekend i visitatori dei Gigli potranno seguire da vicino le diverse esercitazioni come se fossero spettatori di una fiction.

Oggi e domenica a partire dalle ore 16.30 si terrà “La prova del fuoco”: nell’area esterna di Corte Tonda sarà allestita una vasca infuocata e i vigli del fuoco mostreranno come spegnere un grande incendio utilizzando gli estintori collocati nell’area interessata dall’esercitazione.

In Corte Lunga ci sarà uno spazio per i bambini con “Piccoli Pompieri”. Dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19 i piccoli visitatori potranno seguire uno speciale percorso didattico a loro dedicato.

Un ritorno al passato per gli appassionati e per i curiosi è la mostra “Pompieri di una volta” dove ammirare i mezzi storici e le attrezzature di altre epoche a cura del Gruppo storico Nazionale dei Vigili del Fuoco di Prato.

Il fine settimana con i Vigili del fuoco nasce dalla collaborazione tra il Centro Commerciale I Gigli, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, l’associazione nazionale Vigili del Fuoco di Firenze e Prato, il Gruppo storico Vigili del Fuoco di Prato e l’associazione Un calcio per tutti.

“Per noi è importante ospitare i Vigili del Fuoco - dice il direttore del Centro Commerciale I Gigli Antonino D’Agostino - perché riteniamo fondamentale la sicurezza non solo per i nostri visitatori e per tutto il centro commerciale, ma perché pensiamo utile apprendere e far comprendere alle giovani generazioni le buone pratiche per vivere in sicurezza”.

Fonte: Ufficio Stampa

