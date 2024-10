Tentano furto in auto, doppio arresto a Firenze

Nel corso della notte di venerdì i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso due uomini di nazionalità tunisina, rispettivamente di 30 e 18 anni, in atteggiamento furtivo lungo questo Lungarno Santa Rosa, non lontano da Piazza Vittorio Veneto, luogo tristemente noto per i frequenti episodi di furto ai danni di autovetture in sosta.

I carabinieri hanno notato dapprima i due giovani che con una torcia elettrica in mano illuminavano e scrutavano l’abitacolo di un’auto di grossa cilindrata e poi di rompere il finestrino anteriore destro della stessa con il chiaro intento di appropriarsi di quanto in essa contenuto. I militari, subito intervenuti, sono riusciti a bloccare i due uomini che, alla vista dei membri dell'Arma, hanno tentato di occultare il martellino frangi vetro: manovra che però non è passata inosservata. Oltre al martellino, sono stati rinvenuti una torcia e un coltellino multiuso, sempre nella disponibilità dei due fermati.

Dopo poco, è giunto sul posto anche il proprietario dell’auto, di ritorno da una serata trascorsa in centro, al quale è stata affidata l’autovettura con tutti i propri beni personali lì custoditi.

L’arresto dei giovani è stato convalidato nel corso dell’udienza celebrata presso i Tribunale di Firenze, che ha previsto anche l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per entrambi.

Notizie correlate