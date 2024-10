Ubriaco al volante, finisce con il Suv contro un albero a Camaiore

Venerdì sera a Camaiore un Suv con alla guida da un 44enne del posto, mentre percorreva la via Roma in direzione di Lucca, ha urtato due auto in sosta danneggiandole gravemente, per poi terminare la sua corsa contro un albero.

I vigili urbani intervenuti hanno sottoposto il conducente al test alcolemico rilevando un tasso superiore al consentito. Al 44enne è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sequestrato.

