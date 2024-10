Cade con la moto a Baccaiano e fa un volo di 5 metri, 19enne in ospedale in codice rosso

Brutto incidente nel tardo pomeriggio a Montespertoli. Un 19enne è caduto per motivi ancora da accertare con la sua moto sulla via Volterrana Nord Sp4 a Baccaiano. Il ragazzo ha fatto un volo di circ 5 metri prima di cadere a terra e ha perso conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il 19enne ha riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

